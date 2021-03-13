5 قرارات عاجلة من "التعليم" في أول أيام الترم الثاني





خلال الساعات الأخيرة، انطلق الفصل الدراسي الثاني في عدد من المدارس بمحافظات مصر، وسط إجراءات وقائية مشدد من قبل وزارة التربية والتعليم للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.



وبدأت الدراسة اليوم السبت في 12 محافظة وهي "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء"، وعدد من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة.



بينما ينتظم جميع طلاب المدارس غدًا الأحد، في باقي محافظات الجمهورية، 14 محافظة هي "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح".





غرفة عمليات بالتنسيق مع الصحة

وفي اللحظات الأولى من الفصل الدراسي الثاني، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشكيل غرف عمليات فى الإدارات والمديريات لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني مع المدارس بالتنسيق مع مديريات الصحة فى المحافظات، موضحة أن هناك تقارير يومية ترسل من المديريات بشكل يومى لرصد كل تفاصيل اليوم الدراسى.



وصول الكتب للمدارس

كما أكدت أن كتب الترم الثانى وصلت إلى المدارس وسيتم تسليمها للطلاب مباشرة، معلنه عن عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 20212020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.



لا تأجيل للدراسة

فيما قالت تقارير إنه لا يوجد أي قرارات خاصة بتأجيل الدراسة مرة أخرى حال ارتفاع الإصابات، وما ينتشر على السوشيال ميديا في ذلك الشأن ما هي إلا توقعات من الطلاب وأولياء أمورهم ليس إلا، خاصة وأن الحضور سيكون بنظام التناوب، مثلما تم في الترم الأول بين جميع المراحل، مع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



إحالة مسئولين للتحقيق

وعلى مستوى المديريات، قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إحالة العاملين بمدرسة المستقبل للتعليم الأساسي، بمنطقة الزيات الواقعة على طريق الخارجة بلاط، للتحقيق العاجل لعدم الانضباط الإداري، وعدم انضباط العملية التعليمية والإهمال والتقصير في العمل.





جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، لمتابعة سير منظومة العمل مع أول أيام الفصل الدراسى الثاني.





خطة في مدارس الإسكندرية

فيما أكد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم إعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات بالمديرية والإدارات داخل المدارس.



كما أوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مكافحة انتقال العدوى وتحقيق انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة.