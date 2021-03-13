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12.674 إصابة يومية بفيروس كورونا في ألمانيا

السبت 13/مارس/2021 - 12:00 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، 12.674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلد الأوروبى إلى 2.558.455 إصابة، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 239 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الجائحة فى ألمانيا إلى 73.301 حالة وفاة.

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