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18 مارس نظر محاكمة عامل متهم بإخفاء المتحرش بطفلة المعادى

السبت 13/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، تحديد جلسة 18 مارس الجاري لنظر محاكمة العامل المتهم بالتورط فى إخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى، كما قررت المحكمة إحالة الدعوي لدائرة أخرى لعدم الاختصاص.


وكانت النيابة العامة النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها مع عامل لقيامه بإخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المعادي، داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام قبل قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، عقب انتشار مقطع الفيديو الذي يرصد جريمته، وذلك تمهيدا للتصرف في القضية.
 
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي، بالاستعانة بالعامل لإخفائه عقب ارتكابه الجريمة، مشيرة إلى أن العامل كان على علم بارتكاب المتهم للجريمة، وأن الشرطة تقوم بمطاردته.
 
وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت قيامه بالتحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
 
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

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