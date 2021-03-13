تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إلتشي في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إلتشي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إلتشي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وشهدت قائمة ريال مدريد استعادة خدمات الثنائي سيرجيو راموس وإدين هازارد بعد تعافيهما من الإصابة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، أسينسيو.