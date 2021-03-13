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عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

السبت 13/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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انتقد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والتي يترأسه محمود الخطيب، اختيار شبكات "بي إن" الرياضية المعلق أحمد الطيب للتعليق على مباريات النادي الأهلي في لقاءاته الأفريقية طوال الفترة الماضية وطالب بعدم إسناد مباريات النادي الأهلي في الفترة المقبلة للمعلق رافضًا ذكر اسمه في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الجارحي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "استفزاز غير منطقي مهنيًا وغير مقبول جماهيريًا أن يتم اختيار معلق متعصب في تعليقه ضد النادي الأهلي لمباراة إفريقية يخوضها الفريق، ويتكرر الأمر وكأنه مقصود".

وتابع: "هل هذا منطق مهني لشبكة قنوات كبرى ! الأمر يحتاج لإعادة نظر وبشكل عاجل".

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