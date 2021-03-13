برلماني: لن نقبل تسييس ملف حقوق الإنسان.. والكيل بمكيالين مرفوض

انتقد المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، البيان الصادر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه اعتمد على معلومات ومصادر مغلوطة، وأن الملف يستغل خلال السنوات الأخيرة لتشويه الصورة، بغرض الهجوم على الدولة المصرية، حيث أصبح الملف مسيسا لصالح دول بعينها، وخير دليل على ذلك أننا نرى بين الحين والأخر تقرير مغلوط عن الأوضاع في مصر.





وأكد عضو مجلس النواب، أن التدخل في الشئون المصرية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن مصر دولة ذات سيادة، وأن ملف حقوق الإنسان تلك النغمة التي تتشدق بها بعض الدولة والمنظمات المدينة بغرض تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية ما هي إلا مجرد محاولات بائسة، خاصة وأن الملف يشهد طفرة كبيرة فى مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل عام.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب المنظمات الحقوقية المشاركة في كتابة التقرير إخوانية ولديها موقف عدائي ضد مصر لافتا إلى أنه من العيب والمجحف أن تعتمد دول بعينها في موقفها على تقارير لمنظمات مشبوهة تدار بتمويل قذر للهجوم على مصر والنيل منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية مع المنظمات الحقوقية وهناك كثير من المنظمات التي تعمل على الأراضي المصرية دون تدخل في عملها أو قمع لأفرادها.



