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سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-4-2021 مقابل الجنيه المصري

السبت 13/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي ثباتا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.07  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.13   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.10  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

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