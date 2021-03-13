موعده الصيف المقبل.. 9 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان

في ظل التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجلات المختلفة، أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي ، وتدريب ‏الكوادر السودانية، والمضي قدما في تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ‏ميجاوات خلال الصيف القادم.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان:





1- أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التيار الكهرباء أن المرحلة الأولى من المشروع كانت بقدرة 60 ميجا وات.

2- وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميجا وات.

3- وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن موعد تشغيل المشروع بالكامل بقدرة 300 ميجا وات في 2021.

4- ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع.

5- يضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية.

6- وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصري .

7- ويسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

8- وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التي ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى وبأفضل جودة وفقًا للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

9-أكدت الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ‏ميجاوات خلال الصيف القادم





وكان استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الاقتصادي ، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.



