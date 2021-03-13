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"أسترازينيكا" تعلن عن تأخير في شحنات لقاحها إلى دول الاتحاد الأوروبي

السبت 13/مارس/2021 - 12:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت شركة أسترازينيكا، اليوم السبت، عن تأخير في شحنات لقاحها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، بأن الاتحاد الأوروبي، وافق على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون".

 

وقد وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

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