لبنى ونس تشن هجومًا حادًا على محمد رمضان وعصام الوريث وتُعلق :"حق ابني مش هاسيبه"



شنت الفنانة لبنى ونس هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، وعلى مصمم المعارك عصام الوريث، وذلك بعدما تسببوا في إصابة نجلها الفنان الشاب يوسف عمر بحروق خطيرة خلال الساعات الماضية، أثناء انفجار قنبلة وقت تصويرهم لإعلان جديد للفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت الفنانة لبنى ونس منشورًا قالت فيه :"إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك".



وأضافت لبنى ونس:"تعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل، ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، النجم والنجمة في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان، وإنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه في اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابنى في التصوير معاك، مستحيل طبعًا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة، واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، ماحدش بيفرض عليك حاجة".



وتابعت لبنى ونس قائلة:" يعني القنبلة اللي زرعها عصام الوريث لابنى تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسه واقى يقدر يعمل معاك كده، ليه؟، إنت بني آدم وابني مش بني آدم؟، إنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومفيش أغلى من الضنا، حط إبنك مكان يوسف هاتقول برضه كله في حبكم يهون".



واختتمت لبنى ونس كلامها قائلة:" بس أرجع وأقولك ابني ربنا هايجيب له حقه من اللي اسمه عصام الوريث ده اللي ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هايرجع له مش هاسيبه عشان يبطل سي الوريث ده أنه يستهين بحياة الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هايندفن فين؟ الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة لبنى ونس حاليًا عبر قناة" ON" مسلسل "في يوم وليلة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شيرين عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر ، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، صلاح عبدالله.