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خلال هذا العام.. منظمة الصحة العالمية تجيز استخدام 3 لقاحات

السبت 13/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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منذ بداية العام الحالي وتسعي منظمة الصحة العالمية لتوفير أكبر عدد من اللقاحات الآمنة لقضاء علي فيروس كورونا، وقد أجازت المنظمة أمس، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز اللقاحات التي أجازت استخدامها منظمة الصحة العالمية مؤخرا:

للقاح "جونسون آند جونسون":

أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.

وكشف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد- 19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".

ونظرًا لميزاته الإيجابية، يبعث هذا اللقاح الأمل في إمكانية تسريع حملات التطعيم في العديد من بلدان العالم خاصة تلك الفقيرة.

فهذا اللقاح، الذي طورته شركة أميركية، هو الوحيد من بين اللقاحات التي أجيزت حتى الآن الذي يعطى على شكل جرعة واحدة.

لقاح أسترازينيكا:

وفي وقت سابق، منحت المنظمة الدولية تصنيف "الاستخدام الطارئ" ذاته للقاح "أسترازينيكا" الذي يجري تصنيعه في الهند وكوريا الجنوبية، وذاك الذي طوّرته شركتا "فايزر"وبيونتك". 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، سلامة لقاح أسترازينيكا، بعد منع بعض الدول الأوروبية استخدامه.

لقاح (فايزر وبيونتيك):

وفي شهر يناير الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» الذي أنتجته بشكل مشترك شركتا «فايزر» و«بيونتيك».

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة المسؤولة لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، في بيان: «هذه خطوة إيجابية للغاية نحو ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات كورونا».

وتابعت أن «منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا يعملون ليل نهار لتقييم اللقاحات الأخرى التي استوفت معايير السلامة والفاعلية».

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