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وزير الأوقاف: الدول المحترمة هي التي لا تعتدي على جيرانها

السبت 13/مارس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جاء استجابة لدعوة الرئيس لإقامة حوار دولي ينطلق من منطلقات المشترك الإنساني ويحترم الخصوصيات الدينية للدول والمجتمعات.

وأشار "جمعة"، خلال كلمته المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، إلى أن الحوار الثقافي يهدف لإعلاء شأن الدول، ومسئولياتهم، منوها بأن الدول المحترمة هى التي لا تعتدي على جيرانها ولا تسمح أن تتخذ حدودها وسيلة لإيذاء جيرانها.

وأضاف أنه كما نرسخ حق الجوار في الإسلام بين الأشخاص، علينا أيضا أن نرسخ حق الجوار بين الدول، معلقا: "حرمة الدول لا تقل شأننا عن حرمة البيوت".

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