توخيل يكشف عن مصير مستقبل بوليسيتش مع تشيلسي

لم يشعل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسى توماس توخيل، الضوء الأخصر لوضع كريستيان بوليسيتش في التشكيل الأساسي للفريق، لكن قال المدرب إن الجناح الأمريكي الشاب يبقى ضمن حساباته.









وشارك بوليسيتش لمدة 134 دقيقة فقط تحت قيادة توخيل، ولم يشارك حتى الآن أساسيًا في أي مباراة منذ تولي توخيل، تدريب الفريق خلفا لفرانك لامبارد.









وقال توخيل قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت أمام ليدز "هذه هي خطتي. إنه لاعب مهم".









وتابع "أتمنى أن يتحلى بالصبر. جميع لاعبي فريقي منافسون ويريدون المشاركة في كل دقيقة، وهذا ما يعبرون عنه في كل يوم. كلهم متحمسون ويرغبون في المشاركة وهذا ينطبق على كريستيان".









وأستكمل"في البداية عانده الحظ قليلا لأننا عرفنا مدى قوة تأثيره خارج الملعب واستفدنا نحن من ذلك".









وعن رأيه توخيل بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي قاد ليدز يونايتد للصعود للدوري الممتاز بعد غياب طويل، "بيلسا واحد من أفضل المدربين وهو صاحب شخصية كبيرة. سأركز كما أفعل في كل مباراة على أداء فريقنا هجوميا ودفاعيا".



