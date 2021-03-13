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توخيل يكشف عن مصير مستقبل بوليسيتش مع تشيلسي
السبت 13/مارس/2021 - 12:28 م
غدير أحمد
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لم يشعل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسى توماس توخيل، الضوء الأخصر لوضع كريستيان بوليسيتش في التشكيل الأساسي للفريق، لكن قال المدرب إن الجناح الأمريكي الشاب يبقى ضمن حساباته.
وشارك بوليسيتش لمدة 134 دقيقة فقط تحت قيادة توخيل، ولم يشارك حتى الآن أساسيًا في أي مباراة منذ تولي توخيل، تدريب الفريق خلفا لفرانك لامبارد.
وقال توخيل قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت أمام ليدز "هذه هي خطتي. إنه لاعب مهم".
وتابع "أتمنى أن يتحلى بالصبر. جميع لاعبي فريقي منافسون ويريدون المشاركة في كل دقيقة، وهذا ما يعبرون عنه في كل يوم. كلهم متحمسون ويرغبون في المشاركة وهذا ينطبق على كريستيان".
وأستكمل"في البداية عانده الحظ قليلا لأننا عرفنا مدى قوة تأثيره خارج الملعب واستفدنا نحن من ذلك".
وعن رأيه توخيل بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي قاد ليدز يونايتد للصعود للدوري الممتاز بعد غياب طويل، "بيلسا واحد من أفضل المدربين وهو صاحب شخصية كبيرة. سأركز كما أفعل في كل مباراة على أداء فريقنا هجوميا ودفاعيا".
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