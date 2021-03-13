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بوجود مصطفي محمد.. موعد مباراة جالطة سراي وقيصري سبور بالدوري التركي

السبت 13/مارس/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق قيصري سبور، على ملعب "" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي في نسخته الجارية 2020 – 2021.


يدخل فريق جالاتا سراي مباراة اليوم، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، حيث حقق 18 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 55 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا.


بينما يحتل فريق قيصري سبور، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق 8 انتصارات وخسر 12 مباراة، وتعادل 7 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 32 هدفًا.


ويعود مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي للمشاركة في مباراة قيصري سبور مساء اليوم السبت، وذلك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد فريق سيفا سبور بسبب الإيقاف نتيجة طرده في مباراة أنقرة جوجو.


وخاض مصطفى محمد 7 مباريات مع فريق جالاتا سراي التركي منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسجل 6 أهداف.


ويمكنكم متابعة البث الحصري لمباراة جالاتا سراي وقيصري سبور في تمام السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة bein sports hd 1، الناقل الرسمي للبطولات الكروية الكبرى والدوريات العالمية.

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