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مسؤولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة السادات

السبت 13/مارس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسؤولو جهاز المدينة والمشروعات.

وبدأ المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، جولتهم،  بتفقد 1740 وحدة سكنية  بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الاسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، بالإضافة إلى ربط العمارات بمرافق المياه والصرف والكهرباء، وبذلك تكون الوحدات جاهزة للتسليم.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، 4060 وحدة سكنية بحي النور، جزء منها ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والجزء الآخر ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم تفقد مباني الخدمات الجاري تنفيذها بالحي وتشمل " مدرسة تعليم أساسى ، وحدة صحية ، سوق تجارية ، ملعب ثلاثى ، مبنى حضانة " بنسب إنجاز بلغت نحو 85%، كما أثنى مسؤولو الوزارة على أعمال اللاند سكيب التى يتم تنفيذها ذاتيا بالحى.
كما تفقد مسؤولو الوزارة، محطة المعالجة الميكانيكية والتى بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى فيها 95% بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، وسيتم التشغيل الجزئي لها في أقرب وقت.

وأوضح المهندس علاء منيع،  أن تلك المحطة تأتى ضمن منظومة تطوير الصرف الصحى بالمدينة، وذلك بفصل الصرف الصناعى عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة فى ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.

وأشاد المهندس كمال بهجات، بما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مطالبا ببذل مزيد من الجهد من أجل إنجاز كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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