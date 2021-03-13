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قصف روسي يستهدف مسلحي داعش في سوريا

السبت 13/مارس/2021 - 12:42 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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شنت الطائرات الحربية الروسية، اليوم السبت، غارات جوية استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.

 

وأعلن المرصد الصوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الغارات الروسية خلال اليوم، إلى نحو 75 غارة قصفت مواقع في باديتي حمص وحماة والرقة ودير الزور.


وتواصل القوات السورية، عمليات البحث عن خلايا التنظيم في عدة قطاعات من البادية السوري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

 

وفي وقت سابق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب حماة الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية، إذ تحاول روسيا الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها بالقضاء عليه من الأرض.

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