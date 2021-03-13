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خلال 24 ساعة.. 3 رسائل مهمة من منظمة الصحة العالمية

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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خلال 24 ساعة الماضية أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد تصريحات مهمة، أبرزها إجتياز لقاح "جونسون آند جونسون"

وترصد "الغجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الصحة العالمية خلال 24 ساعة:

إجتياز لقاح "جونسون آند جونسون":

أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد- 19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".

ونظرًا لميزاته الإيجابية، يبعث هذا اللقاح الأمل في إمكانية تسريع حملات التطعيم في العديد من بلدان العالم خاصة تلك الفقيرة.



الكشف عن مصدر تفشي فيروس إيبولا

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن مفاجأة حول مصدر تفشي فيروس إيبولا في غينيا، والذي عاد الظهور من جديد. 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن التحليل الجيني لتفشي فيروس إيبولا المستمر في غينيا يشير إلى أنه ربما يكون سببه أحد الناجين من وباء غرب إفريقيا المدمر الذي انتهى قبل 5 سنوات. 

وأضاف رايان أن نتائج التسلسل الجيني للفيروس في غينيا "رائعة للغاية".

موعد حصول دول إقليم شرق المتوسط علي كوفاكس

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن موعد حصول دول إقليم شرق المتوسط حصتها من لقاح كورونا "كوفاكس"، وذلك بحلول شهر مايو المقبل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الأردن استلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا والتي تحتوي على 144،000 جرعة وذلك عن طريق مرفق كوفاكس.
 

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