تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

نشر المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس مقطع فيديو علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك أثناء تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لعدد من مشروعات القاهرة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فيديو بثه المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه يجري تطوير منطقة سور مجرى العيون وتطوير منطقة عين السيرة وبحيرة الفسطاط وتطوير منطقة المعز بطوله حتى البوابات الشمالية للقاهرة لاستعادة الطابع المميز الخاص بالمنطقة، مع عمل لاند سكايب بالمنطقة، بالإضافة لبعض المشروعات المعمارية، موضحا أن العمارة هي فن وقد يراه البعض فنا جميل ويراه البعض يراه عكس ذلك كونه فنا وأذواق.





وأضاف مدبولي خلال فيديو بثه المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس من زيارة رئيس الوزراء لشارع المعز، «ما أعتقدش حد فينا هيختلف إنه لازم نطور المنطقة، ومحدش فينا هيختلف إننا مينفعش نسيب المنطقة لما هو عليه.. الحفاظ على التراث مش بإننا نسيب الوضع لما هو عليه، ولحبي لهذا المكان ومعرفتي به ما أعتقدشي في حد قبل كدا كان يبقى عنده الشجاعة والرغبة في تطوير هذه المنطقة».



وتابع مدبولي: «بتكلم باسم الدولة عاوزين نطور منطقة المعز بكل الأسس والمعايير المحددة بالتراث العالمي واليونسكو، كلنا لازم نشتغل فيها ونشارك فيها وكل واحد عنده فكر وتصور لهذه المنطقة مرحب بيه».