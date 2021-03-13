موعد مباراة أرسنال وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي

يستضيف ملعب الإمارات مباراة قوية تجمع بين أرسنال ونظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.









موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

تقام مباراة أرسنال وتوتنهام ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.









ويحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 38 نقطة بينما سبيرز فى المركز السابع برصيد 45 نقطة.









ويذكر أن أرسنال تعادل الجولة الماضية أمام بيرنلي بهدف لكل منهما بينما توتنهام حقق الفوز على كريستال بالاس 4_1.



