مناسب للفقراء.. 6 معلومات مهمة عن لقاح جونسون آند جونسون

مازال يسعي العلماء للحصول علي المزيد من لقاحات الآمنة والفاعلة لمواجهة فيروس كورونا، وقد أجازت منظمة الصحة العالمية، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن لقاح "جونسون آند جونسون":





١-أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.





٢-يعتبر لقاح الوحيد الذي يعطي علي شكلٍ جرعة واحده.





٣-يتطلب لقاح "جونسون آند جونسون" ظروف تخزين سهلة حيث يمكن حفظه في الثلاجة العادية ما يجعله ملائمًا للعديد من الدول التي لا تتوفر على إمكانيات عالية في مجال التبريد.





٤-ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ، وقد أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الفيدرالية في عملية التوزيع على الفور.





٥-يعتمد لقاح جونسون آند جونسون على نواقل من الفيروسات الغدية





٦-لقاح جونسون فعال بنسبة 66 % ضد الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد 4 أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100 بالمائة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض، وذلك وفقا لما أوضحته التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146434 حالة حتى أمس.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 189639 من ضمنهم 146434 حالة تم شفاؤها، و11214 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





هذا، وسجلت مصر أمس 41 وفاة، ما يمثل ارتفاعا في عدد الوفيات المسجلة أمس.