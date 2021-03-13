Advertisements

عاجل.. "الإدارية العليا" تلغي حكم تنظيم مدة رؤية الطفل

السبت 13/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

وكانت محكمة القضاء الإداري الدرجة الأولي، ذكرت في حيثيات حكمها الملغي والقاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، أن قرار زير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وعدد الساعات وقصر الرؤية على ٤ أماكن والتي من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الادارية العليا

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"حقوق الإنسان" بالشيوخ يكشف لـ"الفجر" أكاذيب البيان الخارجي المشترك ضد مصر

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين