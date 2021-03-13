وليد منصور يحدث طفرة في إنتاج الألبومات بعد نجاحه في السينما





أحدث المنتج وليد منصور طفرة كبيرة في الوسط الغنائي الأيام الماضية بعد دخوله عالم إنتاج الالبومات بشركة "Talent Beats" وإعادة الفنانة روبي للساحة الغنائية بعد فترة غياب تقرب من 20 عامًا وخطفت الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي بألبوم "حتة تانية".



وحرص وليد علي تقديم دعاية الألبوم والكليب بشكل مختلف لم يقدم مسبقًا في أي ألبوم غنائي حيث صمم "هدية" لكل النجوم تحتوي على تذكار بصور بوستر الألبوم بالإضافة إلي ملئ شوارع معظم المحافظات ببوسترات الألبوم.



وتعاون وليد في ألبوم روبي مع الموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق، كما تم تصوير أغنيتي "أنا لو زعلانة و حتة تانية" مع المخرج مصطفى عامر.



وتأتي خطوة إنتاج الألبومات لوليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه في الإنتاج السينمائي علي مدار الأعوام الماضية والأفلام التي قدمها لكبار النجوم في مصر والعالم العربي وحققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



ويعكف وليد حاليًا علي استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه أيضا حيث يصور فريق العمل في إحدى الإستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لإستكمال التصوير هناك.



ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.



وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.