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رئيس الوزراء عن القاهرة التاريخية: حان وقت تطويرها بصورة شاملة

السبت 13/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضاري، مشيرا إلى أن إهمال هذه المنطقة لفترات طويلة أدى إلى تدهورها بشكل شديد، معلقا: "كل شوية نلاقي آثر بيقع وينهار".
وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم بناء كم هائل من المباني بشكل عشوائي في هذه المنطقة فتحولت عدد من المباني بها إلى "خرابات"، حيث تم بناء عشش وهو ما يعد خطرا شديدا، لافتا إلى أن الدولة تتوجه لإزالة مظاهر العشوائية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.
وأضاف أنهم يواصلون تطوير القاهرة التاريخية، معلقا: "حان الوقت ندخل في المنطقة بصورة شاملة لتطويرها".
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضاري، مشيرا إلى أن إهمال هذه المنطقة لفترات طويلة أدى إلى تدهورها بشكل شديد، معلقا: "كل شوية نلاقي آثر بيقع وينهار".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم بناء كم هائل من المباني بشكل عشوائي في هذه المنطقة فتحولت عدد من المباني بها إلى "خرابات"، حيث تم بناء عشش وهو ما يعد خطر شديد، لافتا إلى أن الدولة تتوجه لإزالة مظاهر العشوائية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.

وأضاف أنهم يواصلون تطوير القاهرة التاريخية تنفيذا لتوجيهات القاهرة التاريخية، معلقا: "حان الوقت ندخل في المنطقة بصورة شاملة لتطويرها".

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مصطفى مدبولي مصر رئيس الوزراء تطوير القاهرة التاريخية

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