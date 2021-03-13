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محافظ كفر الشيخ يتفقد الإجراءات الإحترازية بالمدارس

السبت 13/مارس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشي التعليمية، والسيد عبدالسلام، مدير المدرسة.
وهنأ المحافظ الطالبات ببدء الفصل الدراسي الثاني، أثناء طابور المدرسة بالفترة الثانية، وناشدهن باتباع الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحتهن.

كما اطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية،وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب والطالبات، وجميع العاملين بالمدارس، موجهًا بضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وأن نضع نصب أعيننا جميعا تأدية الرسالة التي نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائما،مثنيًا على العاملين بالمدارس لتعاونهم في تطبيق الاجراءات الاحترازية والاهتمام بالنظافة.

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