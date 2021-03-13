تشييع جثمان الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي من مسجد الحصري

شيعت منذ قليل جنازة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 85 عاما متاثرا باصابته بفيروس كورونا، حيث تم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من اكتوبر، ثم انتقل الجثمان إلى مقابر العائلة بطريق الواحات لاجراء مراسم الدفن.





وحضر تشييع الجنازة كل من النائب، طارق التهامي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والنائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي سرحان، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من زملاء وتلاميذ الكاتب الراحل.





وتم أداء صلاة الجنازة في باحة مسجد الحصري،في الشارع أمام المسجد وليس بداخله، تطبيقا للقرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وقد ولد عباس الطرابيلي في 11 يناير 1936 بمحافظة دمياط، وكاتب ومؤرخ مصري، عمل رئيس تحرير جريدة الوفد، ومن أهم أعماله: أحياء القاهرة المحروسة، غرائب الأسماء المصرية والعربية، من أقصي الغرب إلى أقصي الشرق، كما أن له العديد من الكتب التاريخية.



