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محافظ المنيا يستقبل فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني
السبت 13/مارس/2021 - 01:37 م
أحمد الخميسي
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ستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، وذلك تمهيدا لبدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني، بحضور ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرودكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.
تستمر الفعاليات خلال الفترة من ١٣-١٨مارس بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصري والاتحادالأوروبي
تستمر الفعاليات خلال الفترة من ١٣-١٨مارس بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصري والاتحادالأوروبي
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