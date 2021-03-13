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محافظ المنيا يستقبل فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

السبت 13/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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ستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، وذلك تمهيدا لبدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني، بحضور ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرودكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.
تستمر الفعاليات خلال الفترة من ١٣-١٨مارس بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصري والاتحادالأوروبي

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