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انفجار سيارة في ريف حلب السورية

السبت 13/مارس/2021 - 01:37 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية محلية، اليوم السبت، باندلاع جريق جراء انفجاب سيارة في ريف محافظة حلب السورية.

 

ووقع التفجير، عند مفرق صرين في ريف مدينة عين العرب (شمال شرق حلب) نجم عن انفجار "سيارة محملة بمواد متفجرة".

 

وقالت وسائل إعلام أخرى، إن صهريجا للمحروقات انفجر أمام محطة وقود "جيا" وعلى مفرق صرين على الطريق الدولي الـ M4  جنوبي عين العرب (كوباني).

 

 وأضافت وسائل الإعلام، أنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وأنهم نقلوا إلى مشافي المدينة ووصفت إصابات معظمهم بأنها طفيفة.

 

وألحق التفجير، أضرارا مادية كبيرة بالمحطة والمحلات والسيارات القريبة منها.

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سوريا ريف حلب انفجار سيارة

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