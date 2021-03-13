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صدمة لإبراهيم حسن بقرار من المحكمة

السبت 13/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، بحبس إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإصابته شخصا أثناء قيادة السيارة بكورنيش الإسكندرية.

جاء الحكم بعد الاستماع لدفوع النيابة حول الحادث وشهود العيان الذين شهدوا الحادث وقت وقوعه وأفادوا بمسئولية مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى.

وكانت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عزت أبو الخير، قد قررت منذ أسابيع، خلال التحقيق فى ملابسات الحادث، إخلاء سبيل إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش، والتسبب فى حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بأخرى، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا  ، من مأمور قسم شرطة أول الرمل، فور الحادث الذى وقع قبل أسابيع، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته.

يذكر أن إبراهيم حسن وشقيقه حسام حسن يقودان الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري بمسابقة الدورى الممتاز.

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