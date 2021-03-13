مدبولي: منطقة القاهرة التاريخية تحتاج مؤسسة تديرها بعيدا عن المحليات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مشاكل كثيرة جدا في منطقة القاهرة التاريخية، معلقا: "المواطنين بيصرخوا وبيقولوا المياه الجوفية تحت الآثار".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك دول تخترع التاريخ لنفسها، حيث يكون لديها مبنى وتنسج حول تاريخ، والمصريين لديهم كنز ولكنه ترك ليد الإهمال، مضيفا: "الأجيال الموجودة نادرا منهم من يعرف هذه المنطقة نظرا لتدهورها".

وأكد رئيس الوزراء، أن الحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية يعد أولوية في ظل ما تحويه من تراث، منوها بأن هذه المنطقة تحتاج لكيان مؤسسي لإدارتها بعيدا عن قوانين المحليات العادية.

