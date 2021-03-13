تعافي وخروج 4 مصابين كورونا من مستشفى العزل بقها

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى، اليوم السبت، من بينهم مسنة 72 سنة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.



وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، شهدت على مدار اليوم وأمس خروج وتعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.



وأوضح المصدر، أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سوأ في الأدوية أو لمستلزمات الطبية، وأن جميع لمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.