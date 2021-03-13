Advertisements

الليلة.. فرقة "واما" ضيوف برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة

السبت 13/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستضيف الفنان أمير كرارة اليوم وغدًا في برنامجه "سهرانين" فرقة واما، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة ON E.

ومن المقرر أن يتحدث أبطال فرقة "واما" خلال ذلك اللقاء عن بدايتهم والذكريات التى جمعتهم معًا، بالإضافة إلى تقديمهم لمجموعة مميزة من أجمل أغانيهم.

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد فهمي حاليًا عبر منصة "شاهد" مسلسل "قارئة الفنجان" وهو بطولة باسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

أخبار تهمك

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"حقوق الإنسان" بالشيوخ يكشف لـ"الفجر" أكاذيب البيان الخارجي المشترك ضد مصر

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين