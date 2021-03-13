الليلة.. فرقة "واما" ضيوف برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة

يستضيف الفنان أمير كرارة اليوم وغدًا في برنامجه "سهرانين" فرقة واما، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة ON E.



ومن المقرر أن يتحدث أبطال فرقة "واما" خلال ذلك اللقاء عن بدايتهم والذكريات التى جمعتهم معًا، بالإضافة إلى تقديمهم لمجموعة مميزة من أجمل أغانيهم.



وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد فهمي حاليًا عبر منصة "شاهد" مسلسل "قارئة الفنجان" وهو بطولة باسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.