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رئيس الوزراء يكشف مصير أهالي منطقة القاهرة التاريخية

السبت 13/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك من يروج على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة ستزيل الورش أثناء عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، معلقا: "بعض المواطنين سألونا إنتم ناويين تعملوا معانا إيه".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هدف الدولة التطوير والتحسين، وليس إخراج أحد من أهل المنطقة، أو إزالة أو هدم أي نشاط، منوها بأن قيمة هذه المنطقة ليس فقط في مبانيها وإنما في الحرف الموجودة بها أيضا.

وأضاف مخاطبا أهالي هذه المنطقة، "هنطور الأنشطة والحرف.. وهنساعدكم في تطوير حرفكم التراثية"، حيث إذا تم إفراغ المنطقة من الحرف ستتحول إلى مباني ميتة.

وأوضح أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من سكان المنطقة والخبراء لوضع الطريقة الامثل لعملية التطوير، مؤكدا أن هذه المنطقة لها أولوية لدى الدولة وتستهدف تطويرها وإعادتها لوضعها السابق.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطوير القاهرة التاريخية القاهرة التاريخية

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