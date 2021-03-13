وزير القوى العاملة يسلم 3306 وثائق تأمين تكافلى للصيادين والعمالة الغير منتظمة بالبحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة

قام محمد سعفان وزير القوي العاملة، ظهر اليوم السبت، بتسليم ٢٣٠٥ وثيقة تأمين تكافلي للصيادين بالبحر الاحمر بالإضافة إلى ١٠٠١ وثيقة للعمالة الغير منتظمة، وذلك بمجمع إعلام الغردقة.



جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا الغردقة.



من جانبه اكد "سعفان" فى تصريحات صحفية، ان الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، فهذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة



كانت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر، انتهت من حصر وتسجيل العاملين بمهنة الصيد بمختلف مدن المحافظة لضمهم لمبادرة الرئيس السيسي الخاصة بدعم صيادي مصر والتي تشمل تقديم الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية على اعتبار ان الصيادين من أكثر الفئات التي تحتاج للرعاية، وصل إجمالي الصيادين الذين تم حصرهم بالبحر الاحمر نحو ٤٤٠٠ صياد طبقا للكشوف المقدمة من جمعيات الصيد والتسجيل الشخصي من الصيادين بهدف إنشاء قاعدة بيانات



كانت وزارة القوي العاملة قد قررت إنشاء بوليصة تامين على الحياة للعجز الجزئي والكلي لكل الصيادين وان الهدف الرئيسي من مبادرة صيادي مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية للصيادين وأسرهم وأنه سيتم تطبيق التأمين الصحي على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج الحالات العاجلة.