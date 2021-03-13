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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13-3-2021 أمام الجنيه المصري

السبت 13/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.25 جنيه للشراء .
4.29 جنيه للبيع .


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