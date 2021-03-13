غلق وتشمييع صيدليتين تعملان بدون ترخيص وضبط 170 ألف صنف دواء مخالف بالشرقية





أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالحسينية وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية مفاجئة على صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابهما للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون مما يُعرض صحة وحياه المواطنين للخطر.



أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 170ألف (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام ٥٣٨٣، ٥٣٨٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، كما تم غلق وتشميع الصيدليتين بكامل محتوياتهما.



أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الادوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

