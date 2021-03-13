Advertisements

غلق وتشمييع صيدليتين تعملان بدون ترخيص وضبط 170 ألف صنف دواء مخالف بالشرقية

السبت 13/مارس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالحسينية وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية مفاجئة على صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابهما للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون مما يُعرض صحة وحياه المواطنين للخطر.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 170ألف (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام ٥٣٨٣، ٥٣٨٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، كما تم غلق وتشميع الصيدليتين بكامل محتوياتهما.

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الادوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أخبار تهمك

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

"حقوق الإنسان" بالشيوخ يكشف لـ"الفجر" أكاذيب البيان الخارجي المشترك ضد مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين