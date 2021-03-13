مدبولي عن القاهرة التاريخية: "عارفها حارة حارة.. وياما طلعت فوق السطوح"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه على المستوى الشخصي يعرف جيدا تفاصيل منطقة القاهرة التاريخية، معلقا:"حافظ المنطقة أثر أثر، وحارة حارة، وياما طلعت فوق سطوح هذه المباني".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الرئيس السيسي ينتمي لهذه المنطقة العزيزة جدا، وهو حريص على تطوير هذه المنطقة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على مد يد التطوير لكل الأماكن، وتم عقد عدة اجتماعات لمناقشة آلية تطوير المنطقة.

وأضاف، "داخلين نطور المنطقة، ومش هنهجر ولا هنخرج حد من المكان"، مؤكدا أنهم سيحافظون على الحرف القديمة، وسيعملون على إعادتها لقوتها.

وتابع، "كل اللي سنعيد بنائه هو الخرابات.. وفي مناطق بيتخزن فيها مواد شديدة الخطورة، ولو حصل حاجة محدش هيلحق المنطقة".

