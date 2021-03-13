وزيرة التضامن تطلق برنامج التربية الأسرية الإيجابية .. غدا



تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فعالية إطلاق الوزارة برنامج التربية الأسرية الإيجابية، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



ويشهد الإطلاق حضور كل من السفير كريستيان برجر - رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر، وجيرومي هوبكنز - ممثل منظمة اليونيسف في مصر وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.



وتقام الفعالية غدا الاحد بمقر وزارة التضامن الإجتماعي الدور الأول في تمام الساعة العاشرة صباحًا.