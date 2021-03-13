Advertisements

محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي أمام قرية العصلوجي الشرقية

السبت 13/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements




أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري إصلاح أعمال خط طرد مياه الصرف الصحي بقطر ٨ بوصة وبطول ٢.٥ كيلو مترا بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع هبوط أرضي بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس وذلك نتيجة لحدوث ضغط في مياه الصرف الصحي مما أسفر عن تسريب للمياه بالطريق والذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الماء بالطريق وتعطل حركة المرور.

كلف محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالإنتقال فورًا إلى المكان ومتابعة عمليات إصلاح خط الطرد بمعرفة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بالعصلوجي وتم الدفع بمعدات الإصلاح والحفار وسيارات الكسح لشفط كميات المياه المتدفقة نتيجه كسر خط الطرد وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجلة للشكاوي والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

"حقوق الإنسان" بالشيوخ يكشف لـ"الفجر" أكاذيب البيان الخارجي المشترك ضد مصر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين