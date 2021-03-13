كوريا الجنوبية تسجل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ ثلاثة أسابيع.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، عن تسجيل 490 حالة جديدة ويتزامن ارتفاع أعداد حالات العدوى مع استعداد السلطات لبدء حملة تطعيم واسعة.

وبحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زادت الحصيلة اليومية المعلنة الليلة الماضية قليلا عن عدد الإصابات في اليوم السابق، وهو 488 حالة، وهي الأعلى منذ 19 شباط (فبراير).

وارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 95176 ويصل عدد الوفيات إلى 1667.