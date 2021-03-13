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رئيس الوزراء لأهالي القاهرة التاريخية: "تحملونا.. نيتنا خير للكل"

السبت 13/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهالي المنطقة عدم الاستماع للشائعات المثارة بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، قائلا: "متسمعوش للمواقع اللي هدفها التشكيك في كل حاجة الدولة ناوية تعملها".
وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، "معندناش أي غرض تاني غير التطوير والحفاظ على تاريخ مصر، والناس اللي فالمنطقة"، مشيرا إلى أن قيمة المنطقة بأهلها وحرفها، وهدف الدولة أن تعود المنطقة كالجوهرة كما كانت.
وأوضح أنه سيتم البدء في تطوير عدد من المناطق، معلقا: "تحملونا وإحنا بنطور.. إحنا داخلين عشان مصلحتكم، ساعدونا نشتغل، ونيتنا خير للكل، واللي عايز محل أكبر سيكون له الأولوية".

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مدبولي محافظات رئيس الوزراء تطوير القاهرة التاريخية اخبار مصر

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