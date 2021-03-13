الطالع الفلكى السّبْت 13/3/2021..هُنَاكَ أمَلْ!













*يُولَد الهلال الجديد فى الثّانية عشرة و21 دقيقة ظهراً ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الواحدة و44 دقيقة بعد مُنتصف الليلة- فجرغدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثانية و26 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 4 برمهات قبطى ، 13 آذار رُومى ، 29 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وقد يجمع الله الشّتِيتَيْنِ بعدما ، يظنّان كل الظنّ ألّا تلاقِيَا) - تمام ،ألا تلاقِيَا.(نجيب الرّيحانى من فيلم سِى عُمَر-1941)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





(القمر فى الحُوت إقتران الشمس فى الحُوت- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الحُوت ،الحُوت بُرج النهايات والبدايات ، فالحوت ينتهى من رحلته الطويلة لمحطة وصوله ليبدأ مرحلة التزواج وتعويض عناء الشهور الفائتة ،لأنه يحكمه المُشترى كوكب الحظوظ السعيدة والثروة والقِيَم الأخلاقيّة الفاضلة والأسفار البعيدة فقد يكون هذا الهلال مُناسباً لمن يقومون باستيفاء أوراقهم الرسميّة للسفر ،وضع اللمسات الأخيرة فى تجهيز شقة الزوجية للإستعداد للزواج ، الحوت برج الإنتقال أو المَعْبَرْ ، الكوبرى أو الجِسْر بنهاية الأبراج الـ12 لننتقل منه للبدايات الفريش بالحَمَل كانتقالك من العزوبيّة للزوجية ، من الدراسة أو البطالة للوظيفة والعمل ، من المرض للتعافى ، الحوت برج الخيال والإبداع بالإضافة للرحلات والأسفار مُفيد لنشر إنتاجك الفنّى والأدبى ولأبعد بقاع الأرض ، كما أنه بُرج الحَدَس/الإحساس المُسبق وهذا مُفيد لرفع حاسّتك السّادسة خصوصاً للإناث للإحتياط والحذر من التوقيع على المُستندات أو الإقتران بزوج/زوجة أو التورّط فى مشاريع أو صفقات مهما بَدَتْ سليمة من مظهرها الخارجى ، الهلال الجديد فى الحُوت يدعم عثورك على غرض مفقود منذ زمن بعيد فقدته ورُبّما نسيته لتفاجأ به بين يديك بعد إنقطاع الأمل منه ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر فى الدّلو إقتران الشمس فى الدّلو- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الدّلو ، ويكونان بمشيئة الله تَعَالى واقعيْن تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة بُورفا بهادْرَا وترجمتها صاحب القدم المحظوظة ، وشكلها فى النجوم رجل بوجهين وتغطى بُرجى الدّلو والحوت و ترمز للجسر أو المعبر بين العقل والقلب ، الجسد والروح ، الرجل والمرأة ، الشدّة واللين ، هذه المنزلة فى ثقافة التنجيم الهندى ترمز لنجاحنا فى الوقوف بقدمنا عند المنطقة الوَسَط التى تضمن الإتزان فى العاطفة أو المال أو الأسرة ..إلخ، تحقيق مصلحتنا الخاصة ورعاية مصالح الآخرين لنضمن الإنسجام والتناغم مع الآخرين ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الثور: ضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بالمرونة والحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثورعلى وظيفة، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الأسد: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ، كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج العذراء: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الميزان: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج العقرب: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الجدى: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الدّلو: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة إن وُجِدَتْ بصورة ودّيّة ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الحوت: وصول مُسافر طال سفره أو تجمّع عائلى وارد لأفراد العائلة لم ترهم لفترة طويلة وعليك جعل التجمّع سعيداً بمشيئة الله تَعَالى.







