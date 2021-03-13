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توخيل يعلن تشكيلة تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد

السبت 13/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي تشكيلة البلوز التي تستعد لمواجهة فريق نادي ليدز يونايتد لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة البلوز على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إدوارد ميندي.
خط الدفاع : سيزار أزبليكويتا ، أندرياس كريستنسن ، انتونيو روديجر ، بنجامين تشيلويل.
خط الوسط : نجولو كانتي ، جورجينيو ، حكيم زياش.
خط الهجوم : ماوسن مونت ، بوليسيتش ، هافيرتز.

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