كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك وأسامة نبيه يحضر المران

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة القادمة وأهمية الفوز على الترجي التونسي.





وتحدث المدير الفني عن أهمية تركيز كل اللاعبين في تنفيذ البرنامج المحدد لهم لضمان جاهزية كل عناصر الفريق تمهيدا للاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وفي نفس السياق شهد مران فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون وحرص نبيه على تدوين كل المعلومات الخاصة بالفريق، واللاعبين خلال المران.



