مشاهدة مباراة جالطة سراي ضد قيصري سبور بث مباشر اليوم في الدوري التركي bein sport

البث المباشر لمباراة جالطة سراي ضد كايسري سبور kayserispor vs galatasaray sk يحل نادي جالاتا سراي ضيفا على نادي قيصري سبور في المباراة التي ستقام على استاد قيصر أتاتورك في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الاسبوع الثلاثون من الدوري التركي الممتاز والتي تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت المهتمة ببث المنافسات الرياضية التركية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.









اكتفى نادي قيصري سبور بتحقيق الفوز في ثماني مباريات فقط من المباريات السبع وعشرين التي خاضها الفريق حتى الآن في منافسات الدوري التركي الممتاز فيما تمكن الفريق من تحقيق التعادل في سبع مباريات وكانت هزيمة كايسري سبور في اثنتي عشر مباراة من المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن سببا في توقف رصيد كايسري سبور عند إحدى وثلاثين نقطة ويتواجد في المركز الرابع عشر في ترتيب مراكز الدوري التركي الممتاز متساويا مع نادي بني ملطية اسبور في عدد النقاط وان كان يتأخر عنه بفارق الأهداف.

اما نادي غلطة سراي النادي الاشهر والاقوى في الدوري التركي الممتاز ويتواجد حتى الآن في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري التركي الممتاز بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في ثماني عشر مباراة من المباريات الثماني والعشرين التي خاضها الفريق حتى الآن في منافسات الموسم الحالي وتمكن غلطة سراي من تحقيق التعادل في أربع مباريات وانهزم في ست مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند ثماني وخمسين نقطة ويتواجد في المركز الثاني متساويا مع فنربخشة في عدد النقاط وإن كان يتفوق عليه بفارق الاهداف.