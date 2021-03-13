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بث مباشر جالطة سراي ضد قيصري سبور بدون تقطيع yalla shoot مصطفي محمد الهدف الأول

السبت 13/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
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تقام اليوم المباراة بين جالطة سراي و قيصرى سبور، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، من مساء يوم السبت، الموافق 13 مارس الجاري، على ملعب قيصر اتاتورك، معقل نادي قيصرى سبور، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري التركي.


بطاقة مبارة جالطة سراى امام قيصرى سبور اليوم
البطولة : الدورى التركى الاسبوع 30
القنوات الناقلة : بي إن سبورت التركية
الملعب : ملعب قيصر اتاتورك
المعلق : غير معروف

موعد مبارة جالطة سراى و الانيا سبور
13 مارس 2021

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

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