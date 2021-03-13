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ما لا تعرفيه عن فوائد زيت جوز الهند للبشرة المختلطة

السبت 13/مارس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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الزيوت الطبيعية تعالج البشرة وتنظفها من الشوائب وتحميها من البثور والإلتهابات، وتعطيك الرطوبة الكافية بجانب عدم إنفاقك الكثير من المال على المنتجات التي ليس لها فائدة، ومن هنا نقدم لك فوائد زيت جوز الهند للبشرة المختلطة

أولاً: قتل البكتيريا
الدهون المشبعة في زيت جوز الهند يمكن أن تحارب البكتيريا الضارة والفطريات، سواء كان لديك أي شكل من أشكال حب الشباب أو عدوى الجلد أو التهاب الجريبات، فإن هذا الزيت يمكن أن يساعد في منع كل هذه المشكلات.

ثانياً: تقليل الالتهابات
يمكن أن يساعد زيت جوز الهند أيضاً في علاج اضطرابات الجلد الخطيرة مثل التهاب الجلد والأكزيما، فهو معروف بخصائصه الالتهابية، ويمكنه تقليل الالتهاب وتهدئة الجلد أيضاً.

ثالثاً: ترطيب البشرة
يحافظ زيت جوز الهند على ترطيب بشرتك ويحسن نسيج البشرة بشكل عام، ويمنحها النضارة والحيوية في مختلف الأوقات والمناسبات.

رابعاً: التئام الجروح
تساعد هذه الجرعة السحرية أيضاً من زيت جوز الهند في التئام الجروح الطفيفة، لذلك إذا كان لديك جروح أو خدوش صغيرة، يمكن لهذا الزيت أن يجعل بشرتك ناعمة في غضون أيام قليلة.

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