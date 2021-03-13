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مدير تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية مشددة استعدادا للفصل الدراسي الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قال طه عجلان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، انه تم انتهاء مدارس المحافظة من أعمال التعقيم، وذلك استعدادًا للفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه غدًا الأحد 14 مارس.

وشدد الدكتور طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، علي ضرورة تعقيم كل الفصول استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، لافتا أن جميع مدارس المحافظة قد شهدت على مدار اليومين الماضيين إجراءات مكثفة من التعقيم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال وكيل وزارة تعليم الإسماعيلية، انه تم التنبيه على جميع مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية في الإسماعيلية، والقنطرة شرق وغرب، والتل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب.

وأكد الدكتور طه عجلان، إنه لا تهاون مع أي مقصر في أداءه داخل المنظومة التعليمية بجميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا علي اتخاذ إجراءات فورية في حالة ثبوت أي تقصير في الأداء تجاه مدير مدرسة أو أي مسؤول في مكانه، أو مدرس داخل أي مدرسة.

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