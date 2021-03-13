الفلبين تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

اكتشفت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع قناة روسا اليوم.

ونقلت مجموعة ABS-CBN الإعلامية، عن السلطات الفلبينية، أنه تمت تسمية السلالة بـ P.3، مضيفة أن عدد الحاملين لهذا النوع من الفيروس، بلغ حتى الآن 98 حالة.

وقد أكدت وزارة الصحة الفلبينية، اكتشاف الحالة الأولى للطفرة البرازيلية (P.1)، لدى مواطن فلبيني عاد من البرازيل مؤخرا.

وبحسب الصحة الفلبينية، تملك الطفرتان P.3 و P.1 ، نفس الأصل - B.1.1.28. لم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.

وقالت السلطات الفلبينية، إنه تم اكتشاف السلالة P.3 بعد شهر تقريبا من تأكيد وزارة الصحة، العثور على طفرتين- E484K و N501Y في عينات من منطقة فيساياس المركزية.

وأكدت وزارة الصحة المحلية، أن منظمة الصحة العالمية "لا توصي بتسمية هذه الطفرة بالفلبينية"، على الرغم من اكتشاف P.3 لأول مرة في الفلبين.