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حفظ التحقيقات في واقعة مصرع موظف خنقا بمايو

السبت 13/مارس/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحفظ التحقيقات في واقعة مصرع موظف خنقا نتيجة تسريب غاز السخان داخل شقته بمايو، وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالواقعة.

تلقي المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ربة منزل، مفاده العثور على جثة زوجها ويدعي "حسين رمضان"، 36 سنة، موظف ومقيم بدائرة القسم، ملقاة في حمام شقتهما.


وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سالف الذكر ملقاة في الحمام، بعمل التحريات تبين أنه توفي بالغاز أثناء الاستحمام ولا يوجود شبهة جنائية حول الوفاة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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