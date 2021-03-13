أفضل خلطة طبيعية لترطيب بشرة العروس.. جربيها

يمكنك تطبيق ماسك الأرز على بشرتك قبل زفافك، من أجل نفخ الخدود وإضفاء لمسة من النضارة على الوجه وإعادة الشباب إليه، وإلبكم المقادير وطريقة التحضير





قناع دقيق الأرز لنفخ الخدود وترطيب البشرة





المُكوِّنات:

- أربع حبات من طحالب السبيرولين (تجدينها في المتاجر المتخصصة) .

- ملعقتان وسط من الكريم فريش.

- بياض بيضة واحدة (اختاري الصفار إذا كانت بشرتك جافة وتفتقر إلى الرطوبة) .

- ملعقتان وسط من دقيق الأرز.





طريقة التحضير

- ذوّبي حبّات السبيرولين في كمية مناسبة وكافية من الماء الفاتر.

- إخفقي بياض البيض (أو الصفار) جيدًا ثم أضيفي المُكوِّنات الأخرى باستثناء مزيج السبيرولين، وأعيدي مزج المُكوِّنات إلى أن تحصلي على مزيج متجانس وخال من أي تكتلات مثل الكريم تمامًا.

- أضيفي أخيرًا مزيج السبيرولين إلى المزيج الأول واخلطي المُكوِّنات مجددًا.

- طبّقي المزيج على كامل مساحة وجهك وعلى عنقك، لكن تجنّبي ملامسته لمنطقة محيط عينيك.

- اتركي القناع لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك أزيليه بواسطة الماء الفاتر.

- جفّفي بشرتك بواسطة منشفة ناعمة، بلطف وعن طريق التربيت.

- طبّقي عليها الكريم المرطب الذي تستخدمينه عادة.

- كرّري إستخدام هذا القناع مرتين كل أسبوع.