Advertisements

أفضل خلطة طبيعية لترطيب بشرة العروس.. جربيها

السبت 13/مارس/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
يمكنك تطبيق ماسك الأرز على بشرتك قبل زفافك، من أجل نفخ الخدود وإضفاء لمسة من النضارة على الوجه وإعادة الشباب إليه، وإلبكم المقادير وطريقة التحضير

قناع دقيق الأرز لنفخ الخدود وترطيب البشرة

المُكوِّنات:
- أربع حبات من طحالب السبيرولين (تجدينها في المتاجر المتخصصة) .
- ملعقتان وسط من الكريم فريش.
- بياض بيضة واحدة (اختاري الصفار إذا كانت بشرتك جافة وتفتقر إلى الرطوبة) .
- ملعقتان وسط من دقيق الأرز.

طريقة التحضير
- ذوّبي حبّات السبيرولين في كمية مناسبة وكافية من الماء الفاتر.
- إخفقي بياض البيض (أو الصفار) جيدًا ثم أضيفي المُكوِّنات الأخرى باستثناء مزيج السبيرولين، وأعيدي مزج المُكوِّنات إلى أن تحصلي على مزيج متجانس وخال من أي تكتلات مثل الكريم تمامًا.
- أضيفي أخيرًا مزيج السبيرولين إلى المزيج الأول واخلطي المُكوِّنات مجددًا.
- طبّقي المزيج على كامل مساحة وجهك وعلى عنقك، لكن تجنّبي ملامسته لمنطقة محيط عينيك.
- اتركي القناع لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك أزيليه بواسطة الماء الفاتر.
- جفّفي بشرتك بواسطة منشفة ناعمة، بلطف وعن طريق التربيت.
- طبّقي عليها الكريم المرطب الذي تستخدمينه عادة.
- كرّري إستخدام هذا القناع مرتين كل أسبوع.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من نجم الزمالك على أنباء وجود خلافات بينه وبين باتشيكو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 5 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بمشاركة مصطفى محمد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جالطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين